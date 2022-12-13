الدفاع النيابية تبلغ الأمن القومي ضرورة إعادة النظر بالأجهزة والخطط الأمنية

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، يوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر بمفاصل الأجهزة والخطط الأمنية ، سيما بعد انتشار "الفساد والمخدرات" بشكل كبير جداً.

جاء ذلك خلال لقائه بمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وفق بيان صدر عن المحمداوي، اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز.

وقال المحمداوي، أن الأجهزه الأمنية بحاجة إلى إعادة ترتيب، مشددا ضرورة أن تفعل الاختصاصات الأمنية ووضع خطط محكمة لسد جميع الثغرات وإيقاف العصابات التي لا تقل عن داعش كونها تهدم المجتمعات من خلال انتشار المخدرات ووصولها الى اهم المفاصل التربوية.

واضاف، نحن بدورنا سنتابع وبشكل مركز للحد من هذه الجرائم ونطمح ان يكون هناك تعديل لقانون الجرائم لكي يكون رادع حقيقي وليس شكلي.