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الدفاع المدني يؤكد والوقف السني ينفي احتراق "مساعدات إنسانية" في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-10T11:14:40+0000
الدفاع المدني يؤكد والوقف السني ينفي احتراق "مساعدات إنسانية" في بغداد

شفق نيوز/ أكدت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، اخماد حريق اندلع في "مساعدات إنسانية" موجودة داخل مخازن تابعة لديوان الوقف السني بالعاصمة بغداد، في وقت نفى الديوان ان تكون تلك المخازن تابعة له.  

وقالت المديرية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل مسقفات من السندويج بنل سريع الاشتعال في ساحة متروكة تحتوي داخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية توزع كمساعدات إنسانية عائدة الى ديوان الوقف السني في منطقة الداودي غربي بغداد .

وأوضح الدفاع المدني، أن أن أربع فرق اطفاء اشتركت للسيطرة على النيران واخماد الحادث وانقاذ ما يمكن انقاذه من تلك المواد، مؤكدا أنها انهت اعمالها بإخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية،  وعزا سبب الحادث إلى تماس كهربائي .

من جهته قال ديوان الوقف السني في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر احتراق مخازن تابعة لديوان الوقف السني تحوي مساعدات غذائية، مضيفاً "نود أن نبين أن لا صحة لهذا الخبر".

وأكد بيان الديوان، "عدم امتلاك ديوان الوقف السني لأية مخازن خارج موقعه ولا تعود له تلك المواد المحترقة".

وصباح اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن حادث حريق اندلع، داخل مسقفات من (السندويج بنل) تعود للوقف السني في منطقة الداودي غربي بغداد وبين أن تلك المسقفات "تحتوي بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي كانت ستوزع كمساعدات إنسانية.

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