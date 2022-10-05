الدفاع المدني يؤشر عبر شفق نيوز "مصادفة مؤسفة" بحادثة المبنى المنهار في بغداد

شفق نيوز/ تحدث مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم الأربعاء، عن "مصادفة مؤسفة" في حادثة مبنى المختبر الوطني المنهار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بوهان لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال البحث والإنقاذ في مبنى المختبر الوطني استمرت لمدة 75 ساعة"، مضيفاً "كنا نعاني من كثرة الكتل الكونكريتية كون الانهيار كان بشكل مفاجئ".

وتابع ان "مصادفة مؤسفة صادفتنا خلال أعمال البحث والإنقاذ حيث كان الضحايا الأربعة بالامتار الاربعة الاخيرة الامر الذي استهلك وقتا كبيراً وجهداً مضنياً لإنتشال جثثهم".

ولفت بوهان الى ان "فرق الدفاع المدني أنقذت 16 شخصاً من تحت الركام الهائل الذي يقدر بـ15 طناً"، مضيفا "كان للحشد الشعبي دور كبير وهائل في تأمين متطلبات العمل من معدات وجهد هندسي كبير".

وفيما يتعلق بمخصصات التغذية، قال بوهان، إن "الأمر لا يتعلق بالوزارة أو مديرية الدفاع.. لا توجد مخصصات للطوارئ ولا يوجد قانون للطوارئ".

وأشار مدير الدفاع المدني الى ان "المديرية لا تمتلك تخصيصات تغذية ونتحالف مع أقرب مطعم "فلافل" أثناء تنفيذ واجبات الإنقاذ".

واوضح ان "هناك تخصيصات للتغذية للمنتسبين والضباط في الحالات الاعتيادية، وليس من العدالة ان يخاطر منتسب او ضابط بحياته ويبقى عدة ايام اثناء الواجب ولا يخصص له أي مبلغ للتغذية".

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، بالإسراع في تعويض ذوي ضحايا حادثة انهيار البناية في بغداد، ومتابعة الوضع الصحي للجرحى، فيما شدد على إحالة المتورطين بالأمر إلى القضاء.

وصباح ويوم السبت الماضي انهارت بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 13 ناجياً، واستمرت جهود رفع الأنقاض لأكثر من 48 ساعة قبل التوصل إلى آخر جثث الضحايا.