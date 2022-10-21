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الدفاع المدني يؤشر عبر شفق نيوز سلبيات بقانون المديرية ويتحرك لتعديلها في البرلمان

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-21T21:04:13+0000
الدفاع المدني يؤشر عبر شفق نيوز سلبيات بقانون المديرية ويتحرك لتعديلها في البرلمان

شفق نيوز/ أفصحت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن سلبيات في قانونها رقم 44 لسنة 2013، مشيرة إلى أن تتحرك لتعديلها في مجلس النواب.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "قانون مديرية الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 أجاز إجراء الكشوفات لمرتين في السنة الواحدة الأولى في بداية السنة والثانية في منتصفها"، موضحا، "يتم من خلال الكشوفات تحديد إجراءات الوقاية والسلامة ومتطلبات الدفاع المدني في الابنية وتحديد المخالفات".

وتابع، "من ثم يتم منح المخالف مهلة 15 يوماً ليتم تدارك المخالفات المسجلة بحقه وبخلاف ذلك يتم احالته الى جلسات الفصل في المديرية وفق المادة 20 من قانون المديرية والتي تجيز بفرض الغرامة على المخالف بمبلغ من 250 الى مليون دينار".

وزاد عبد الرحمن بالقول، "بعد فرض الغرامة يمنح المخالف مهلة ثانية لرفع المخالفة وبعكسه تشدد العقوبة من خلال احالة المتهم الى المحاكم وفق المادة 240 والتي تخول القاضي بحبس او فرض الغرامة على المخالف".

وأشّر مدير إعلام الدفاع المدني "حالة سلبية"، في قانون المديرية وهي أن "مبلغ المخالفة من 250 ألف الى مليون دينار يعتبر مبلغ زهيد ولجأت المديرية الى تعديل المادة 20 ووصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم التصويت عليها في البرلمان".

واوضح ان "المادة وبعد اكتسابها الشرعية سيكون مبلغ الغرامة 15 مليون دينار أو غلق المشروع المخالف غلقاً تاماً ولا يفتح الا بعد استحصال شهادة السلامة من قبل المديرية".

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