الدفاع المدني ينقذ 400 دونم حنطة من النيران في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم السبت، بإنفاذ مئات الدوانم من محصول الحنطة من حريق مجهول السبب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أنقذت 400 دونم من الحنطة من حريق مجهول نشب في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين وتمت السيطرة ومنعت تمدده".

واشار إلى أن "اضرار الحريق بسيطة دون اي إصابات او خسائر بشرية فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث".

وتتعرض محاصيل القمح خلال موسم الحصاد في المحافظات الساخنة امنيا لحرائق مجهولة غالبا ما يقف ورائها تنظيم داعش او جهات تخريبية.