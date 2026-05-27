الدفاع المدني ينقذ 11 مواطناً علقوا في لعبة وسط بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

​تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ 11 مواطناً علقوا على ارتفاعات شاهقة في لعبة "ستار فلاير" داخل إحدى مدن الألعاب بجانب الكرخ في العاصمة، إثر توقف مفاجئ للعبة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الإنقاذ استنفرت فور تلقي بلاغ بالحادث وباشرت مهامها باستخدام آليات السلم الحديثة المخصصة لعمليات الإنقاذ من الارتفاعات الشاهقة؛ للوصول إلى العالقين وإنزالهم في ظل ظروف معقدة.

وأكدت أن عملية الإنقاذ تكللت بالنجاح التام بإخلاء جميع الأفراد بسلام دون تسجيل أي إصابات تذكر.