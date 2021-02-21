الدفاع المدني ينقذ 11 عاملا اجنبيا احتجزوا في حريق فندق وسط كربلاء

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء، يوم الأحد، من إنقاذ 11 عاملا أجنبيا، بعد اخماد حادث حريق اندلع داخل فندق العلمين المكون من خمسة طوابق في شارع الوائلي وسط المحافظة.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحريق اندلع في بادئ الامر في مولدة كهربائية موضوعة في سطح الفندق واشعل وقودها المنسكب من أعلى الفندق لتندلع النيران في الطابق الخامس.

وأضاف البيان؛ أن اندلاع الحريق تسبب باحتجاز عدد من العمال الأجانب المقيمين في الفندق.

وتابع أنه على الفور هرعت فرق الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة وانقاذ واسعاف العمال وإخلاء الفندق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية .

وأشار البيان الى أن الإهمال بشروط السلامة والامان في تشغيل المولدات الكهربائية وخزن وقودها كان سبب اندلاع الحريق بادئ الأمر.