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الدفاع المدني ينقذ 10 أشخاص علقوا داخل بناية محترقة وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-14T19:28:07+0000
الدفاع المدني ينقذ 10 أشخاص علقوا داخل بناية محترقة وسط بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، من إنقاذ 10 اشخاص واخماد حادث حريق اندلع داخل مطبعة في بناية تجارية بمنطقة السعدون وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق انقاذ الدفاع المدني، استعانت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل انزال المواطنين من أعلى سطح بناية بسلام، بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المطبعة التجارية بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

وأضاف البيان؛ أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المطبعة بادئ الامر.

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