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الدفاع المدني ينقذ مكتبة مهمة داخل جامعة بغداد كادت تلتهمها النيران

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-20T11:14:58+0000
الدفاع المدني ينقذ مكتبة مهمة داخل جامعة بغداد كادت تلتهمها النيران

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، على حادث حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران وانقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من اثاث بوقت قياسي قلل الخسائر المادية الى ادنى حد ممكن.

وانهت فرق الدفاع المدني الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المكتبة الرئيسية.

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