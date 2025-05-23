الدفاع المدني ينقذ أكثر من 100 دونم من محصول الحنطة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، يوم الجمعة، تمكنها من السيطرة على حريق اندلع في أحد الحقول الزراعية بقرى يارمجة، وأنقذت أكثر من 100 دونم من محصول الحنطة من التلف.

وقال مصدر في المديرية، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي، وسرعان ما امتد إلى المناطق المجاورة داخل الحقول الزراعية، لكن التدخل السريع لفرق الإطفاء في مركز التون كوبري حال دون تفاقم الوضع".

وأضاف أن "الجهود المكثفة مكنت الفرق من تطويق النيران وعزلها عن بقية المحاصيل، ما ساعد في الحفاظ على أكثر من 100 دونم من الحنطة كانت جاهزة للحصاد".

وأشار المصدر، إلى "أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة خلال موسم الحصاد، للوقاية من مثل هذه الحوادث".