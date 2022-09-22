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الدفاع المدني ينقذ عائلة ويخمد حريقاً بدار تراثي قديم وسط بغداد.

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-22T16:43:33+0000
الدفاع المدني ينقذ عائلة ويخمد حريقاً بدار تراثي قديم وسط بغداد.

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الخميس، من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل دار تراثي قديم مشيد من الخشب والطابوق يحتوي على شناشيل خشبية تراثية بالتزامن مع إنقاذ عائلة من داخل الدار قرب الحضرة القادرية وسط بغداد. 

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران من أربع محاور لتمنع امتداد الحريق إلى الشوارغر التراثية القديمة الملاصقة لموقع الحادث.

واضاف البيان؛ ان فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الدار المحترق لإنقاذ عائلة على الرغم من تساقط أجزاء البناء المتهالكة على رجال الدفاع المدني لكن اصرارهم اتى بإنقاذ العائلة وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار التراثي القديم.

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