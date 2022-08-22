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الدفاع المدني ينتشل جثة امرأة من موقع قطارة الإمام علي

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T20:18:50+0000
الدفاع المدني ينتشل جثة امرأة من موقع قطارة الإمام علي

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء الاثنين، انتشال جثة امرأة من تحت أنقاض مزار "قطارة الإمام علي" المنهار في محافظة كربلاء.

وذكر مصدر في الدفاع المدني، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت قبل قليل، آخر جثة وتعود لامرأة، من موقع قطارة الإمام علي".

وأضاف المصدر، أن "إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل فرق إنقاذ الدفاع المدني، وصل لغاية الآن، إلى 8 فقط، بينها 5 نساء ورجلين وطفل".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، صباح يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي، في كربلاء، ليبلغ سبع حالات وفاة وستة مصابين حتى اللحظة.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، يوم السبت الماضي، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

ومنذ حصول الانهيار، تصاعدت نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء عمليات إنقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار التل الترابي في مزار ومقام قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.

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