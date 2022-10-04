الدفاع المدني ينتشل الجثة الأخيرة من تحت ركام البناية المنهارة وسط بغداد وينهي عملية البحث

شفق نيوز/ تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من انتشال آخر جثة تعود لرجل من تحت ركام البناية المنهارة وسط العاصمة بغداد وبهذا انهت عملية البحث عن جثث الضحايا والتي دامت نحو أربعة أيام.

وقال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة الرجل الاخيرة من بناية المختبر الطبي الواقعة في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة، وسط بغداد".

وأضاف المصدر ان "حصيلة عمليات البحث التي انتهت هذا اليوم رسميا بعد أربعة أيام من البحث المتواصل من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر ولغاية اليوم بلغت (4) جثث تم انتشالها ، فيما تم انقاذ (13) شخصا اخرين من تحت ركام البناية".

من جهتها أكدت مديرية الدفاع المدني، إنهاء أعمال البحث والإنقاذ للمراجعين المحتجزين تحت ركام بناية المختبر الوطني متعددة الطوابق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن أعمال استمرت قرابة (75) ساعة متواصلة ليلا مع نهار وبأقصى استنفار لفرق إنقاذ الدفاع المدني في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وبتدخل آليات الإنقاذ الثقيل والخفيف والجهد الساند بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

ونوهت إلى أن فرق إنقاذ الدفاع المدني عهدت إلى استخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية المتطورة لتتمكن من إنقاذ (13) مراجعاً بينهم نساء ومسنون في الدقائق الأولى من وقوع حادث الانهيار للمبنى المذكور.

"فيما استمرت أعمال البحث عن المتوفين من الضحايا دون توقف والتي أسفرت عن انتشال جثة حارس المبنى اولاً بعد (29) ساعة عمل من وقت الانهيار، فيما استغرقت أعمال البحث وانتشال جثة الأم وطفلتها قرابة (70) ساعة عمل واخرها انتشال جثة رجل مسن بعد مضي (75) ساعة نظراً لضخامة حجم الكتل الخرسانية بتهاوي طوابق البناية بعضها فوق بعض"، وفقا للبيان.

كما أكدت المديرية في بيانها أنه بهذا تنتهي أعمال فرق إنقاذ الدفاع المدني بانتشال آخر جثة من موقع الحادث.

وكانت مديرية الدفاع المدني أفادت لوكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، بتمكن فرقها من إخراج جثتين تعود لطفلة وامها من تحت ركام مبنى المختبر الوطني المنهار بساحة الواثق بمنطقة الكرادة، وسط بغداد يوم السبت الماضي.

وكان مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن أفصح لوكالة شفق نيوز، أن 75 ‎%‎ من ركام المبنى تم رفعه وبقي 25 ‎%‎ وهي منطقة تمركز الانهيار.

وعند وقوع الحادث أكد مدير الدفاع المدني كاظم بوهان إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره، أُنقذ 13 على الفور، وأن المبنى كان من 4 طوابق، وقد انهار بالكامل.