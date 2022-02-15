الدفاع المدني يمنع كارثة بيئية في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن منع كارثة بيئية في نينوى بعد سقوط عجلة كبيرة "صهريج" محملة بالنفط من أعلى جسر بالمحافظة.

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ سائق صهريج محمل بالنفط الخام هوى من اعلى جسر سنحاريب ليسقط في نهر الخوصر داخل مدينة الموصل".

وأضاف أن "فرقها استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن جسد السائق وتحريره مع تأمين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها بالتزامن مع اجراءات وقائية للحد من انسكاب المنتوج النفطي الملوث للنهر ومنع كارثة بيئية في المناطق الزراعية التي يمر بها النهر".