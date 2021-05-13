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الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T04:39:39+0000
الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

شفق نيوز/ تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع "تو دي"، للألبسة داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً إليها طابق رابع مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة الدورة الميكانيك جنوب بغداد.

وذكر الدفاع المدني أنه زج بـ15 فرقة إطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع صعوبات كبيرة لاقتها فرق الدفاع المدني لتأمين إمدادات المياه بسبب غلق الطرق بالكتل الكونكريتية التي يصعب معها مرور عجلات الدفاع المدني كبيرة الحجم.

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