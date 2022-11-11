الدفاع المدني يكشف إشعاراً أولياً عن اندلاع حريق الوزيرية الهائل ويصفه بـ"الكارثة"

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، بأن حريق البناية التجارية الهائل في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد ناجم عن تطاير شرارة إثر سقوط المصعد داخل تلك البناية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقت إشعارا أولياً يشير إلى أن سبب حادث بناية الوزيرية هو سقوط مصعد بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور التي تحمل داخلها غازا سريع الاشتعال ليبدأ الحادث كبيراً وأضفى إلى كارثة.

ووفقا للبيان فإن المبنى تلقى شحنة قبل يوم من الحادث تحمل مواد كحولية شديدة الاشتعال منها غاز (البروبان، وايثانول، وأسيتون) بكميات تقدر بـ 140 طناً لاستخدامها في صناعة العطور ، في حين مازالت فرق البحث والإنقاذ التخصصية للدفاع المدني تتابع عملها للبحث عن جثث الضحايا من العمال لليوم السادس على التوالي دون توقف.

وتواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني، منذ مساء الأحد الماضي، عمليات البحث عن مفقودين جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية، الذي سيطرت عليه في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

ووقع الحريق في حوالي الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم نفسه، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انتشال أربع جثث من داخل بناية الوزيرية المحترقة وسط العاصمة بغداد.