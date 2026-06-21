الدفاع المدني يكافح 3 حرائق بأراض زراعية في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في الدفاع المدني بنينوى، يوم الأحد، باندلاع حرائق متفرقة في أراض زراعية بالمحافظة، فيما أشار إلى أن عمليات الإخماد والتبريد مستمرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق الأول اندلع في أراضٍ زراعية بقرية المصايد التابعة لناحية حميدات غربي الموصل، فيما نشب الحريق الثاني في قرية الثلجة التابعة لناحية بادوش، بينما اندلع الحريق الثالث في أراضي قرية منارة شبك شرقي الموصل.

وأضاف أن فرق الإطفاء هرعت إلى مواقع الحرائق فور تلقي البلاغات، وشرعت بعمليات المكافحة بالتنسيق مع المواطنين والجهات الساندة، مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً على محاصرة النيران ومنع امتدادها، ولا سيما الحريق المندلع قرب قرية منارة شبك باتجاه المناطق الزراعية المحيطة بقضاء الحمدانية.

وأكد المصدر عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، مبيناً أن عمليات التبريد وتقدير حجم الأضرار ما تزال مستمرة في بعض المواقع بعد السيطرة على أجزاء من الحرائق.