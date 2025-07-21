الدفاع المدني يكافح حريقاً آلتهم بستانا زراعياً في البصرة (صور)

شفق نيوز- البصرة

اندلع حريق ضخم، يوم الاثنين، في أحد البساتين شمالي البصرة، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العميد مازن محمد لفته لوكالة شفق نيوز، إن "فرقنا باشرت فور وصولها إلى موقع الحادث الذي اندلع في أحد بساتين منطقة الجري ضمن قضاء الصادق شمالي البصرة، وما زالت تكافح الحريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى البساتين الأخرى".

وأضاف أن "الرياح وسرعة انتشار النيران شكّلت تحدياً كبيراً أمام فرقنا، لكن الجهود مستمرة من عدة محاور لتطويق الحريق ومنع وصوله إلى المناطق السكنية أو الممتلكات الخاصة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن".

بدوره، ابلغ مصدر أمني الوكالة، أن "حريقاً كبيراً وصل إلى المنازل في منطقتي الجري وأبو غريب ضمن قضاء الصادق شمال البصرة، وما تزال سيارات الإطفاء تكافح للسيطرة عليه وسط انتشار كثيف للدخان وتصاعد ألسنة اللهب"، مضيفاً أن "سيارات الإطفاء التابعة للشركات النفطية المجاورة للحريق تشارك الآن في عمليه الإخماد".