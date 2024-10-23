الدفاع المدني يكافح حريقاً كبيراً يرافقه أصوات انفجارات وسط بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في معمل نجارة، رافقه أصوات انفجارات، وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حريق كبير اندلع داخل معمل للنجارة في منطقة الصالحية، وترافق مع الحريق أصوات انفجارات لعلب الصبغ وغيرها من المواد المستخدمة في النجارة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حالياً على احتواء ألسنة اللهب ومنع امتدادها، مضيفاً أن الحريق لم يتسبب لغاية الآن بإصابات بشرية.