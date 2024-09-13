البصرة.. الدفاع المدني يكافح حريقاً كبيراً ويسجل 5 حالات اختناق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بتسجيل خمس حالات اختناق باندلاع حريق كبير في مخزن للأجهزة المنزلية وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً اندلع في أحد مخازن الأجهزة المنزلية بمنطقة الداكير في العشار وسط مدينة البصرة".

وبين أن "فرق الدفاع المدني سجلت خمس حالات اختناق وهي تواجه صعوبة في إخماد النيران كما تحاول السيطرة إلى ألسنة النيران ومنع انتقالها إلى المخازن المجاورة".