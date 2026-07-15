الدفاع المدني يكافح حريقاً داخل مخزن قرب مستشفى ابن الهيثم وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً متوسطاً اندلع داخل مخزن تجاري في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل مخزن مخصص لبيع أو خزن أواني الطبخ، ضمن مقتربات مستشفى ابن الهيثم في منطقة الكرادة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني باشرت عمليات إخماد الحريق، وتعمل على منع امتداد النيران إلى المباني والمحال المجاورة"، مشيراً إلى أن "الجهود ما تزال مستمرة للسيطرة على الحريق".

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق بمشاركة 12 فرقة إطفاء تخصصية وساندة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن البناية كانت تفتقر إلى متطلبات الوقاية، حيث تبين أن المخزن مُسقف بألواح "الجينكو" و"السندويج بنل"، وهي مواد مخالفة لتعليمات السلامة وشروط الخزن الصحيح.

وجددت المديرية، بحسب البيان، تحذيراتها لأصحاب المنشآت والمخازن بضرورة الالتزام التام بشروط الوقاية والسلامة، مؤكدة استمرارها في حملاتها التفتيشية لمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.