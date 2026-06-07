الدفاع المدني يكافح حريقاً داخل مخازن لكاميرات المراقبة وسط بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع حريق داخل الطابق الثاني من بناية تُستخدم كمخازن لأجهزة وكاميرات المراقبة، قرب النفق في شارع الجمهورية التابع لسوق الشورجة التجاري وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وباشرت محاصرة النيران للسيطرة عليها والحد من انتشارها إلى البنايات المجاورة في المنطقة المكتظة بالمحال والمخازن التجارية.

وأشار المصدر إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية نظراً لاندلاع الحريق في وقت مبكر قبل توافد الكسبة والعاملين إلى أعمالهم، مضيفاً أن أسباب الحريق لم تُعرف بشكل رسمي بعد، وسط ترجيحات أولية بأن يكون ناجماً عن تماس كهربائي.

ولاحقاً أعلنت مديرية الدفاع المدني، في بيان أن فرقها نجحت في إخماد الحريق في البناية المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، موضحة أن الحريق نشب في الطابق الثاني الذي يُستخدم كمخزن لأجهزة الكاميرات والمعدات التقنية على مساحة تقدر بـ 300 متر مربع.

وأكد البيان، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال التجارية في الطابق الأرضي أو البنايات المجاورة، وأنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط، في حين باشر خبراء الأدلة الجنائية التحقيق لتحديد الأسباب الرسمية، وسط مؤشرات أولية تُرجح حدوث تماس كهربائي.