الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع بمستشفى الحيدرية في النجف

شفق نيوز/ هرعت وحدات الدفاع المدني بمحافظة النجف يوم الخميس، للسيطرة على حريق اندلع في إحدى مستشفيات المحافظة.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وحدات الدفاع المدني تمكنت حال وصولها إلى مستشفى الحيدرية في النجف من إخلاء المرضى.

وأضاف؛ أن الوحدات تكافح الحريق في الطابق الثاني من المستشفى المشيد من مادة "السندويتش بنل".

وفي بيان لاحق قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل مستشفى الحيدرية في النجف بعد ان اخلت الكوادر الطبية والمراجعين من اروقتها.

ووفقا للبيان فإن الفرق طوقت وعزلت النيران المشتعلة داخل غرفة متخذة لخزن الاضابير والباصات في الطابق الثاني داخل المستشفى المذكور المشيد من الواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني إذ ابعدت الفرق خطر انتشار الحريق الى باقي ارجاء المستشفى لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

و طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .

وكان مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم؛ أن "حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل مسقفات من (السندويتش بنل) تعود للوقف السني في منطقة الداودي غربي العاصمة بغداد"، مبينا أن تلك المسقفات "تحتوي بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي كانت ستوزع كمساعدات إنسانية".