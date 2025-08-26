الدفاع المدني يكافح حادث حريق "كبير" خلف كلية الطب البيطري غربي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق خلف كلية الطب البيطري غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادث حريق كبير اندلع بمساحة من البزل والحشائش خلف كلية الطب البيطري في قضاء ابو غريب غربي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني وباسناد من حوضيات عمليات بغداد، شرعت لمكافحة الحريق وما تزال تعمل على إخماده".

وسجل العراق باستثناء إقليم كوردستان أكثر من 55 ألف حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، حاصدة أرواح المئات من الأشخاص إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة خاصة في فصل الصيف تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.

وتُعزى معظم تلك الحرائق الى التماس الكهربائي بسبب فوضى خطوط السحب من المولدات الاهلية، والأسلاك المتهالكة والقديمة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى استخدام مواد في التأسيس والبناء سريعة الاشتعال مثل "السندويج بنل".