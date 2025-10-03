الدفاع المدني يغلق مبانٍ ومشاريع مخالفة لشروط السلامة في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أغلقت مديرية الدفاع المدني في بغداد، يوم الجمعة، عدداً من المباني والمشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان وسط العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وضمن المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ إجراءات الغلق للمشاريع والمباني المخالفة لتعليمات وشروط السلامة، قامت بغلق عدد منها في منطقة البنوك ومناطق أخرى في جانب الرصافة من بغداد.

وبينت أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ قانون الدفاع المدني رقم 44 لعام 2013 بهدف ردع المخالفين من أصحاب المشاريع والمباني التجارية غير المتوافقة مع تعليمات وشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.

وأكدت المديرية أنها سبق وأن وجهت إنذارات لأصحاب هذه المباني والمشاريع إلا أنهم "لم يستجبوا للتحذيرات السابقة. وقد استنفذت مديرية الدفاع المدني الإجراءات القانونية اللازمة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق تلك المباني بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "سيتم السماح بإعادة فتحها بعد استيفائها لشروط السلامة وفقاً لاستمارة الكشف الميداني المعتمدة من قبل الدفاع المدني".