الدفاع المدني يعلن خطته لشهر محرم: 3 محاور لضمان سلامة الزائرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الاثنين، إعداد خطة مكوّنة من ثلاثة محاور بمناسبة حلول شهر محرم، مبينة أنها تتضمن إجراء كشوفات على الفنادق، ونشر صنوف الدفاع المدني المُختلفة في المناطق القريبة من الأماكن المقدسة، وهي ثاني جهة رسمية بعد قيادة عمليات كربلاء تعلن استعدادها للشهر المقدس عند المسلمين الشيعة.

وقال مدير إعلام المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني أعدت خطة من ثلاثة محاور بمناسبة شهر محرم، وسيتم تنفيذها قبل حلول الشهر".

وعن تفاصيل هذه الخطة، أوضح عبد الرحمن، أن "المحور الأول هو توعوي إرشادي، من خلال نشر وصايا وإرشادات الدفاع المدني المتعلقة بالزائرين، فضلاً عن نشر (البوسترات) التي تُبيّن إجراءات السلامة والوقاية في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الزائرون".

أما المحور الثاني، فهو بحسب عبد الرحمن، "وقائي، عبر إجراء الكشوفات على مُختلف الفنادق الموجودة في المناطق المقدسة في بغداد بمدينة الكاظمية، وفي محافظتي النجف وكربلاء".

وبيّن، "حيث سيتم التأكد من إجراءات الوقاية والسلامة في هذه الفنادق التي سيرتادها الكثير من المواطنين والزائرين سواء من داخل العراق أو خارجه، لذلك سوف تُشدّد مديرية الدفاع المدني على إجراءات السلامة والوقاية في هذه الأبنية".

وفيما يتعلق بالمحور الثالث ذكر عبد الرحمن، أنه "إجرائي، من خلال نشر فرق الإطفاء والإنقاذ ومُختلف صنوف الدفاع المدني في الساحات والتقاطعات العامة القريبة من الأماكن المقدسة، لضمان تحرك هذه الفرق بشكل عاجل في حال حصول أي حادث حريق".

وأكد مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، أن "هذه الإجراءات التي تتخذها الدفاع المدني تهدف لإنجاح خطة زيارة الأول والعاشر من مُحرّم وبقية الأيام لغاية الأربعينية".

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني تعمل جاهدة على مدار اليوم للتأكد والاطمئنان من إجراءات السلامة كافة، سواء في الشارع أو في الأماكن التي سيرتادها الزائرون أو في الفنادق".

وكانت قيادة عمليات كربلاء أعلنت، في 15 تموز 2023، توزيع مهام خطة شهر محرم ذكرى عاشوراء مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الإسلام محمد بن عبد الله.