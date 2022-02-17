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الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-17T14:23:14+0000
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، سيطرة فرقها على حريق نشب في مخازن تجارية بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت على حادث حريق داخل ثلاث مخازن تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تحتوي على خزين متنوع من الادوات المنزلية البلاستيكية والمفروشات القطنية في منطقة شارع الظلال بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن فرق الدفاع "استخدمت المعدات الهيدروليكية لقص المعدن المحترق والدخول من خلال تنفيذ الاقتحام المباشر بالتزامن مع عمليات الاخماد من أربعة محاور لتسيطر وتمنع امتداد النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وانهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية في المخازن المجاورة".

وقالت إنها "طلبت بفتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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