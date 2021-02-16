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الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T21:43:15+0000
الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، استنفاراً تاماً نتيجة سوء الأحوال الجوية في محافظة كربلاء، الذي نتج عنها نشوب سلسلة من الحرائق الواسعة.

وأبلغت المديرية وكالة شفق نيوز، أن الاستنفار شمل عموم المحافظات خشية توسع سلسلة الحرائق، إضافة إلى الخطورة الحاصلة نتيجة سقوط الأسلاك الكهربائية إثر العاصفة.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن سلسلة الحرائق في كربلاء بدأت قرب فندق البارون داخل بساتين ودور سكنية نتيجة شدة الرياح وسقوط الأسلاك الكهربائية، لتمتد النيران صوب بساتين أخرى.

وأضاف أن مدير عام الدفاع المدني توجه الى كربلاء، وأوعز بإرسال إسناد من محافظة بابل والنجف والديوانية بعد استنفار كامل لفرق الدفاع المدني.

واجتاحت عاصفة ترابية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء محافظة كربلاء وسط إعلان حالة الإنذار من قبل السلطات المحلية.

وقال مسؤول إعلام صحة كربلاء، عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وجهت كوادرها الطبية بإعلان حالة الانذار تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة بسبب اقتراب عاصفة ترابية من المحافظة.

من جانبهم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة وصلت إلى حدود محافظة النجف من جهة الصحراء، وباتت الرؤية هناك شبه معدومة.

وأشار الشهود إلى أن العاصفة الترابية تتجه الى مركز المحافظة.

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