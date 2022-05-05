الدفاع المدني يطلق حملة "مكافحة مخلفات الغبار" في بغداد والمحافظات (صور)

شفق نيوز / أطلقت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الخميس، حملة عاجلة لغسل الأشجار في المتنزهات والساحات العامة والشوارع والأماكن التي ترتادها العائلات في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أيام"، وذلك بعد أن شهدت أغلب المحافظات والمدن عواصف ترابية شديدة أثرت على حركة العائلات خلال أيام العيد.

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط بخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.