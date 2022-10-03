الدفاع المدني يطلع شفق نيوز على آخر تطورات مبنى الكرادة المنهار ويتحرى عن طفلة وامرأة

شفق نيوز/ أفصحت مديرية الدفاع المدني، يوم الإثنين، عن آخر تطورات حادثة مبنى المختبر الوطني بمنطقة الكرادة الذي تعرض للانهيار أول أمس السبت.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني مستمرة بواجبات البحث والتحري عن الناجين أو جثث الضحايا في حادثة الانهيار"، مبيناً ان "الفرق أنهت الجزء الكبير من عمليات الإنقاذ".

واوضح ان "75 ‎%‎ من ركام المبنى تم رفعه وبقي 25 ‎%‎ وهي منطقة تمركز الانهيار".

وتوقع مدير اعلام الدفاع المدني ان "يكون هناك ناجين لذلك نتخذ الدقة في عملنا، وهذا هو سبب التأخر بالعمل"، معرباً عن خشيته، "حدوث انهيارات فرعية قد تودي بحياة الأشخاص الموجودين تحت الركام".

وتابع، "وفق شهود عيان وذوي المفقودين هناك امرأة وطفلة لا تزالان تحت الركام".

وصباح اول أمس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البناية مكونة من أربعة طوابق وقعت في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.