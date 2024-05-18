الدفاع المدني يسيطر على 3 حرائق بمزارع الحنطة في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم السبت، باندلاع ثلاثة حرائق في مزراع لمحصول الحنطة جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاع المدني سجلت اليوم ثلاثة حرائق أتت على مساحات مختلفة من محصول الحنطة، وقع الأول في قرية تركشكان التابعة لناحية ليلان (20 كم جنوب كركوك)، واسفر عنها احتراق مزرعة للحنطة تقدر بنحو أربعة دوانم".

وأضاف المصدر، أن الحريق الثاني أتى على مزرعة بمساحة 20 دونماً في قرية الكنعان ضمن ناحية الرياض (35 كم جنوب كركوك)، أما الحريق الثالث فاندلع في مزرعة تقدر مساحتها بثلاثة دوانم في ناحية يابجي (45 كم جنوب كركوك).

وأشار المصدر، إلى أن "أسباب الحرائق هي تماس كهربائي، حيث تمكنت فرق الدفاع لمدني من السيطرة على نيران الحرائق الثلاثة".