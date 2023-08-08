الدفاع المدني يسيطر على حريق في "قلب اقتصاد" بغداد (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق كادت أن يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة في أكبر سوق تجارية وسط العاصمة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في سوق الشورجة التجاري، خلف عمارة الضمان، وسط بغداد".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخزن المحترق عن المخازن المجاورة، لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط المخزن وإحكام السيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت المديرية بحسب البيان، فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المخزن المذكور.