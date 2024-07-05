الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم وسط النجف

شفق نيوز/ أحكمت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، سيطرتها على حريق اندلع داخل معرض للأثاث وكوفي شوب ومحال تجارية عدة في حي الفرات وسط محافظة النجف، دون خسائر بشرية.

وبحسب بيان للدفاع المدني، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن فرقها دفعت بعجلات الإطفاء التخصصية وأخرى ساندة لمكافحة النيران من محاور عدة، كما استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة من الأعلى إلى الأسفل، بدعم من حوضيات العتبة العلوية وبلدية النجف.

ووفق البيان، كانت المباني المتضررة مشيدة بألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني، التي طلبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية.