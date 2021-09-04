الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق اندلع في مستشفى أهلي وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم السبت انها استنفرت جهود فرق الإطفاء التابعة لها لإخماد حريق نشب داخل مستشفى أهلي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها استنفرت فرقها لإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى "التاج" الاهلية في منطقة الكرادة بارك السعدون.

وذكر البيان أن فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران لمنع وصولها الى غرفة اسطوانات الاوكسجين القريبة من موقع الحادث.

وفي بيان لاحق قالت المديرية إنها انقذت وأخلت فرق الدفاع المدني المرضى والكوادر الطبية في مستشفى" التاج" الاهلية بعد اندلاع حادث حريق طال غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بأشراف مدير دفاع مدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت وسيطرت على النيران داخل غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين بالوقت المناسب قبل انفجارها واخمدت النيران في الكرفانات المشتعلة ومنعت امتداد ألسنتها إلى داخل ردهات المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وانقاذ .

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر في الكرفانات التابعة الى المستشفى المذكور .