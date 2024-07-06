الدفاع المدني يستنفر بـ5 فرق لإخماد حريق في الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع حريق وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقاً كبيراً اندلع بمحيط منطقة الحي الصناعي وسط مدينة الناصرية ليشمل أحد المعامل الصغيرة"، لافتا إلى ان "الحريق لم تعرف أسباب اندلاعه لغاية الآن لكن سرعة الرياح العالية ساهمت بانتشاره".

وبين المصدر، ان "5 فرق من الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران، دون أي تسجيل للخسائر البشرية".