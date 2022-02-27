الدفاع المدني يخمد 3 حوادث حريق في مناطق متفرقة من محافظة ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأحد، إخماد 3 حوادث حريق في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارزنا في مركز بعقوبة الجديدة أخمدت حادث حريق اندلع بمخزن للالبسة والمفروشات مشيد من ألواح السندويج بنل داخل دار سكن في منطقة كاطون الرحمة".

وبينت، أن "الحادث نتج بسبب تماس كهربائي داخلي، وسيطرت الفرق على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وحدت من توسعها وانتشارها إلى داخل الدار وبدون اي اضرار بشرية".

وفي ناحية بهرز بمحافظة ديالى، تمكنت مفارز مديرية الدفاع المدني من اخماد حريق "اندلع في بستان بمساحة 10 دونمات، فيما انقذت 30 دونماً في الناحية”، وفق البيان.

وأضافت المديرية؛ أن "حريقاً آخر اندلع في مركز كنعان داخل مشروع غابات كنعان في قرية قنبر، وبهمة عالية وبوقت قياسي قصير تمكنت فرق الإطفاء من إخماده".