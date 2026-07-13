الدفاع المدني يخمد حريق منتدى البريكان الرياضي في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، إخماد الحريق الذي اندلع داخل مبنى منتدى البريكان الرياضي في قضاء الزبير.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد الحقوقي مازن محمد لفته، لوكالة شفق نيوز، إن فرق المديرية فرضت سيطرتها الكاملة على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى المواقع والمباني المجاورة.

وأوضح أن عملية الإخماد نُفذت بمشاركة الآليات الحديثة والمتطورة، وبإسناد من الشركات النفطية والدوائر الخدمية، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف أن سرعة استجابة الفرق وتطبيق الخطة الميدانية أسهما في تطويق النيران والحد من انتشارها، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية إجراء الكشف الموقعي لتحديد أسباب اندلاع الحريق والوقوف على ملابساته.

وكان حريق ضخم قد اندلع في وقت سابق داخل منتدى البريكان الرياضي غربي محافظة البصرة، وتصاعدت منه أعمدة كثيفة من الدخان، قبل أن تتوجه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتتمكن من السيطرة عليه.