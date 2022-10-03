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الدفاع المدني يخمد حريق "سيد زيد" في الناصرية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T17:10:33+0000
الدفاع المدني يخمد حريق "سيد زيد" في الناصرية (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، إخماد حريق التهم مجمع "سيد زيد" للأثاث في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بمشاركة 15 فرقة إطفاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "أحكمت سيطرتها الكاملة على امتداد حريق اندلع داخل مجمع (سيد زيد) للأثاث، الذي يحتوي على أثاث متنوع مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمخالف لتعليمات السلامة والمغلف الاليكوبوند المخالف أيضاً، ويجاوره معمل للشيبس مخالف هو الآخر في منطقة الناصرية".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني زجت بـ 15 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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