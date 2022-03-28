الدفاع المدني يخمد حريق سوق مريدي شرقي بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء الاثنين، إخماد حريق اندلع داخل عدد من المحال المخصصة لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإطفاء لاقت صعوبات كبيرة بالوصول إلى موقع الحادث نتيجة الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي إلى موقع الحادث الذي أدى إلى استنزاف الوقت الثمين بالوصول وتقليل الخسائر الناتجة عنه".

وأضافت أن "رجال الإطفاء واجهوا أيضاً صعوبات أخرى نتيجة استمرار التيار الكهربائي الخاص بالمولدات الأهلية مما شكل خطراً كبيراً متكرراً في كل عملية مكافحة وإخماد".

وخلصت المديرية في بيانها إلى تأكيد "إخماد الحريق ومنع اتساع النيران داخل السوق التجاري، وإكمال العمل دون تسجيل إصابات بشرية، فضلاً عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".