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الدفاع المدني يخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد بمشاركة ١٥ فرقة إطفاء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T11:31:55+0000
الدفاع المدني يخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد بمشاركة ١٥ فرقة إطفاء (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، هرع ١٥ فرقة إطفاء، لإخماد حريق اندلع في ساحة اللقاء ضمن العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير بمساحة (500) متر مضاف إليه بناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف، متخذ لخزن وبيع المواد الغذائية في منطقة ساحة اللقاء ببغداد، وذلك بمشاركة 15 فرقة إطفاء".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل المخزن المحترق المملوء بالبضائع الغذائية والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، فيما يخص الخزن الآمن".

وأشارت المديرية، إلى أن "فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة لمنع خطر انتشار الحريق إلى الدور والشقق السكنية القريبة من موقع الحادث، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت مديرية الدفاع المدني، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن المحترق".

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