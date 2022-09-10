الدفاع المدني يخمد حريق الكوخ في بغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز / أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم السبت، حريقاً اندلع داخل بناية مجمع الكوخ التجاري في منطقة العطيفية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "زجت بعجلات الإطفاء التخصصية والساندة مع إشراك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية المحترقة لتسيطر على الحادث الذي اندلع في الطابق الخامس المخصص للعطور ومواد التجميل".

وأضافت المديرية، أن "فرق الإطفاء أنهت أعمال الإخماد والتبريد، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية"، مؤكدة في الوقت نفسه "استدعاء خبير الأدلة الجنائية، وفتح تحقيق في الحادث".