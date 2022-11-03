الدفاع المدني يخمد حريقاً وسط بغداد وينقذ 17 شخصاً

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء الخميس، إخماد حريق داخل بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الكرادة شارع الصناعة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "نجحت في إنقاذ وإسعاف 17 مواطناً من الحريق، إذ نفذت عمليات اقتحام مباشر وسط البناية المحترقة، لإخراج المصابين والمحتجزين من العائلات مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم نتيجة كثافة الانبعاثات الدخانية".

وأكدت "تأمين نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية"، مطالبة بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".