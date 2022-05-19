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الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً داخل محطة وقود في كركوك (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-19T15:41:36+0000
الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً داخل محطة وقود في كركوك (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في محطة وقود أهلية وسط محافظة كركوك.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها نجحت في "السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل محطة وقود لاهواز الأهلية في منطقة شارع الكورنيش ضمن محافظة كركوك، بمشاركة فرق إطفاء وزارة النفط".

وأضافت أن فرقها "طوقت النيران التي اشتعلت في خمسة خزانات كبيرة تحمل المشتقات النفطية ومنعت توسع النيران وحدت من انسكاب المنتوج النفطي بعد تصدع الخزانات المحترقة وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".

ونوهت مديرية للدفاع المدني إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة إهمال شروط السلامة والأمان".

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