الدفاع المدني يخمد حريقا في معمل نجارة ومقهى شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت فرق الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد حريق معمل نجارة ومقهى مجاور لملعب خماسي لم تطله ألسنة النار شمال شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل معمل نجارة وكوفي شوب ملاصق بملعب خماسي رياضي في منطقة الشعب حي التجار شمال شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران داخل المعمل والمقهى المحترق من الجهات الأربعة ومنعت توسع النيران الى الملعب الرياضي الملاصق وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".

وعلى إثر ذلك، طلب الدفاع المدني بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر".