إخماد حريق في بناية مخالفة وسط البصرة ونيران تلتهم شاحنة بصلاح الدين

شفق نيوز- البصرة / صلاح الدين

أعلنت فرق الدفاع المدني في البصرة، يوم الاثنين، إخماد حادث حريق اندلع في بناية مكوّنة من طابقين تقع في منطقة ياسين خريبط ضمن مركز المحافظة، دون تسجيل أية خسائر بشرية، بفضل سرعة الاستجابة والمهنية العالية التي تعاملت بها الفرق المختصة مع الحادث.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد مازن محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في بناية تحتوي على محال تجارية في الطابق الأول، ومخزن مشيّد من ألواح الجينكو في الطابق الثاني، وقد تم تطويق النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى البنايات المجاورة".

وأضاف أن "البناية كانت مخالفة لشروط السلامة والأمان، وتم إغلاقها قبل سبعة أيام استنادًا إلى أحكام المادة (10 / 2 / ب) من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بعد إنذار أصحابها بضرورة تصحيح الوضع".

وأوضح لفتة، أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، فيما دعت مديرية الدفاع المدني جميع أصحاب المحال والبنايات التجارية إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتفادي الحوادث وما يترتب عليها من مخاطر".

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بأن حريقاً اندلع في شاحنة كبيرة على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك، ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية.

وأخبر المصدر، الوكالة، بأن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق ضمن منطقة جبال حمرين على طريق تكريت كركوك فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها"، مشيراً إلى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة في الشاحنة ومحتوياتها".

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن تماساً كهربائياً قد يكون السبب وراء الحادث، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة الملابسات الدقيقة.

وأشار إلى أن حركة المرور على الطريق تأثرت مؤقتاً لحين إخماد الحريق ورفع الشاحنة من موقع الحادث.