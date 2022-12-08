الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مخزن وثلاثة فنادق بكربلاء.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، أنها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري إضافة إلى ثلاثة فنادق بمدينة كربلاء.

وقالت في بيان اليوم، إن فرقها نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة المواد الغذائية مشيد من ألواح (سندويچ بنل) سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني مع امتداد الحريق إلى ثلاثة فنادق ملاصقة لموقع الحادث في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.

ووفقا للبيان فإن فرق الدفاع المدني استنفرت وباشرت بعمليات إخلاء للنزلاء في الفنادق الثلاثة بالتزامن مع إجراء عمليات الإخماد وتطويق النيران من أربع جهات إضافة إلى زج عجلة السلم لمكافحة النيران من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الخامس بعمليات المكافحة.

كما أشارت المديرية إلى أن فرقها أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.