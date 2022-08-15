الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في الكوفة

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الاثنين؛ على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن ومحالّ لبيع وتجارة الأدوات الاحتياطية للسيارات في قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم إشراك أكثر من ست فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده لتتمكن من إخماد الحريق ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث.

وأشار البيان؛ إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادي الأمر.