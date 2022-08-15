سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في الكوفة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T21:01:19+0000
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في الكوفة

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الاثنين؛ على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن ومحالّ لبيع وتجارة الأدوات الاحتياطية للسيارات في قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم إشراك أكثر من ست فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده لتتمكن من إخماد الحريق ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث.

وأشار البيان؛ إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادي الأمر.

related

الدفاع المدني يكافح لإخماد حريق اندلع في صهريج وسيارات أخرى بديالى

Date: 2021-11-18 17:42:03
الدفاع المدني يكافح لإخماد حريق اندلع في صهريج وسيارات أخرى بديالى

حريقان بذي قار وبغداد.. انتشال جثة من داخل معمل محترق وسط العاصمة (صور)

Date: 2022-07-21 09:35:34
حريقان بذي قار وبغداد.. انتشال جثة من داخل معمل محترق وسط العاصمة (صور)

اندلاع حريق كبير داخل معمل للمياه المعدنية قرب مطار بغداد الدولي .. صور

Date: 2021-09-12 05:40:38
اندلاع حريق كبير داخل معمل للمياه المعدنية قرب مطار بغداد الدولي .. صور

بغداد.. اندلاع حريق في سوق بمدينة الصدر

Date: 2021-06-04 17:31:26
بغداد.. اندلاع حريق في سوق بمدينة الصدر

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد بمشاركة ١٥ فرقة إطفاء (صور)

Date: 2022-04-01 11:31:55
الدفاع المدني يخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد بمشاركة ١٥ فرقة إطفاء (صور)

اخماد حريق كبير بخمس مناطق في خانقين

Date: 2019-06-12 18:05:24
اخماد حريق كبير بخمس مناطق في خانقين

إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق

Date: 2021-07-24 17:22:01
إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق

اندلاع حريق كبير داخل سوق ابو دشير جنوبي بغداد

Date: 2022-06-11 12:36:43
اندلاع حريق كبير داخل سوق ابو دشير جنوبي بغداد