الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمحطة وقود غربي بغداد (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، يوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة للوقود شمال غربي العاصمة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل صهريج محمل بالوقود مع خزان أرضي يحمل وقود البنزين المحسن داخل محطة وقود "قرية المصابيح" في منطقة التاجي شمال غربي بغداد.

وبينت أن فرقها دفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة في جانب بغداد الكرخ وتمكنت من السيطرة الكاملة بوقت قياسي بعد أن أبعدت الحريق عن خزانات الوقود الملاصقة للخزان والصهريج المحترق داخل المحطة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وأشارت إلى أنها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المحطة.