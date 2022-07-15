الدفاع المدني يحصي عملياته في نصف بغداد خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إحصائية لحوادث الحرائق في جانب الكرخ من بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حصيلتها لأهم عمليات الإخماد لمراكز الكرخ خلال ٢٤ ساعة الماضية كانت عبارة عن تعاون بين مركز الشعلة وباسناد من مركز الغزاليه والتاجي لإخماد حادث حريق دونم مع حقل دواجن في بستان منطقة السلاميات قرية ابو ريشة بسبب سقوط الكيبل الوطني، فيما قام مركز أبي غريب بإخماد حادث قصب كثيف محاذي لشارع ابي غريب القديم وقريب من العجلات المارة".

وأضافت المديرية أن "مركز المنصور قام بإخماد حادث حريق داخل دار سكن وانقذ (قاصتين) بداخلها 18 مليون مليون دار عراقي مع مصوغات ذهبية وتم تسليمها اصولياً بمنطقة حي دراغ بسبب تماس كهربائي داخلي، كما قام مركز الحرية بإخماد حادثين في منطقة الدولعي الاول غرفه طابق ثاني بسبب تماس كهربائي داخلي، والثاني مخزن (بيتونة) على سطح دار اسبابه العبث والإهمال".

وتابع البيان أن "مركز الغزالية أخمد حريق مطبخ داخل دار شارع الضغط بسبب تسرب غاز الطبخ، فيما أخمد مركز البياع حادث حريقاً داخل دار سكن بمنطقة حي المعلمين بسبب تماس كهربائي داخلي، فيما قامت مفرزة من سبع البور بإخماد حريق قصب كثيف خلف مركز الشرطه جراء التنظيف، كما ان مركز الداوودي أخمد حادث عجلة سايبا منطقة حي حطين بسبب الإهمال".

ولفت بيان المديرية إلى "قيام مركز البياع بإخماد حريقين الأول داخل دار وإنقاذ مبلغ من المال تم تسليمه اصولياً بمنطقة السيدية وأسبابه تماس كهربائي داخلي، والثاني قصب منطقة البو عيثة جراء عملية التنظيف"، مبينا أن "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".