الدفاع المدني يحصي حرائق بابل: لعبت شدة الرياح دورا في توسعها

شفق نيوز/ أحصت مديرية الدفاع المدني العراقية، عدد الحرائق التي اندلعت في محافظة بابل اليوم الجمعة اﻷول من تموز.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عدة حرائق البساتين التي اندلعت صباح هذا اليوم في محافظة بابل لعبت شدة الرياح دور كبير في توسعها.

وأضاف البيان؛ أن احتراق بساتين بالقرب من الدور السكنية وانقاذ مجمع مواد انشائيه في منطقة المزيدية.

وأشار إلى حادث حريق في منطقة فرع الامام احتراق بزل عائد للدولة مع أشجار نخيل وإنقاذ عدد من الدور المجاورة مع حقل للدواجن أعداد كبيرة من النخيل.

ولفت إلى احتراق قصب وحشائش وكمية من البلاستيك قرب الدور السكنية التابعة الى قاطع السدة حي البكر وتم إخماد الحادث.

وتابع البيان؛ أنه تم إخماد حادث احتراق حطب خارج دار في منطقة حي الشهداء في القرية العصرية.